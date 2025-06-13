اللواء موسوي: الكيان الصهيوني لم يدرك بعد عظمة وإرادة الشعب الإيراني

وقال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبدالرحیم موسوي أتقدم باحر التعازي واسمى التبريكات من صاحب العصر والزمان (عج) وقائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني العظيم باستشهاد كوكبة القادة والعلماء والمواطنين الاعزاء.

واضاف : لقد هاجم الكيان الصهيوني المجرم من خلال ممارساته العدوانية أجزاء من المناطق المدنية والعسكرية والسكنية، واستشهد عدد من أبناء شعبنا الأعزاء من عسكريين وقادة وعلماء. إن وحشية الكيان الصهيوني وداعميه ووحشيتهم ليست غائبة عن العالم. طوال تاريخه المشين، تصرف هذا الكيان على أساس أنه بسفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ وبالقصف، يمكنه إطالة أمد حياته المهلكة أصلا.

واكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الكيان الصهيوني لم يدرك عظمة إيران وإرادة الشعب الإيراني كما ينبغي، قائلا: لم يبلغ الشعب الايراني عظمته وكرامته بسهولة، حتى يسهل على أي أحد أن يرعبها، فالكيان الصهيوني حقير للغاية لدرجة أنه لا يستطيع أن يُحدث أدنى زعزعة في إرادة الشعب الإيراني العظيم.

كما اكد اللواء موسوي على ان شعب ايران العزيز يجب أن يكون على يقين بأن الراية التي رفعها الرفاق الشهداء لن تسقط أبدا، قائلا:وجهت القوات المسلحة من القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنزال أشد العقوبات بقادة ومرتكبي وداعمي هذا العدوان، ولن تذهب دماء الشهداء وتضحياتهم لن ‏تذهب هدرا.

انتهى**ر.م