إيران تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة العدوان الصهيوني على أراضيها

وأفادت وكالة "إرنا" بأن السفير "أمير سعيد إيرواني" المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعث اليوم الجمعة رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن حيث أدان فيها بشدة الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني بدعم أمريكي على المنشآت النووية السلمية وكبار المسؤولين العسكريين في ایران؛ داعيا إلى عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن واتخاذ إجراءات حاسمة من قبل هذه الهيئة الدولية تجاه هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية.

وجاء في نص رسالة "إيرواني" : لقد نفذ الكيان الصهيوني، في عمل متهور وغير قانوني ومخطط له مسبقا، سلسلة من الهجمات العسكرية المنسقة ضد المراكز النووية والبنى التحتية المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا بأن هذه الأعمال انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتهدد عواقبها الخطيرة السلم والأمن الإقليمي والدولي بشدة.

وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات كان منشأة نطنز النووية، والتي تخضع لإشراف وضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مؤكدا بأن الهجوم على مثل هذه المراكز لم يعرض حياة المدنيين الإيرانيين لتهديد مباشر فحسب، وإنما أدى أيضا إلى خطر وقوع كارثة إشعاعية لا يمكن تعويضها في المنطقة.

ونوه بأن الهجوم المتعمد على هذه المنشآت يعتبر انتهاكاً صريحاً لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وكذلك الالتزامات القانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار اتفاق الضمانات الشامل؛ محذرا من أن استمرار هذا الاتجاه قد يصبح نموذجاً خطيراً للجهات الفاعلة الأخرى ويهدد الأمن الجماعي العالمي بشكل جاد.

وأشار "إيرواني" إلى سلسلة من العمليات الإرهابية الممنهجة في طهران، والتي أدت إلى استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في إيران؛ واصفا بأن هذه الأعمال الإرهابية في الرسالة هي مثال واضح على "إرهاب الدولة".

وأضاف : لقد تحمل رئيس وزراء الكيان الصهيوني صراحة مسؤولية هذه الجرائم، مما يعني اعترافاً علنياً بارتكاب جريمة دولية؛ مؤكدا بأن الإجراءات الأخيرة للكيان الصهيوني تعتبر انتهاكاً خطيراً لسيادة ووحدة أراضي إيران كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، كما أنها تُعد، من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بمثابة عدوان وجريمة حرب.

وتابع : إن هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا للمادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر صراحة أي تهديد أو استخدام للقوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول؛ مصرحا بأن الإجراءات المنسقة الأخيرة تعتبر إعلان حرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي جزء آخر من النمط السلوكي غير القانوني والمزعزع للاستقرار للكيان الصهيوني في المنطقة.

وأردف : هذا الكيان، الذي يعتبر بلا شك أحد أكثر الأنظمة إرهابا وانتهاكا للقانون في العالم، قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويجب على المجتمع الدولي ألا يسمح لهذه الجرائم أن تمر دون رد؛ مشددا على أن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ملزمان بإدانة هذا العدوان السافر صراحة، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وملزمة، وفقًا لمسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لمساءلة الكيان الصهيوني عن هذه الجرائم.

كما أكدت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، على حق إيران الأصيل في الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد في الزمان والمكان المناسبين، بطريقة حاسمة ومتناسبة ورادعة على هذه الأعمال الجبانة وغير القانونية.

وختم المندوب الإيراني بالقول إن الدفاع عن وحدة الأراضي، والشعب، والأمن القومي هو حق لا يقبل المساومة، وسيدفع الكيان الصهيوني ثمناً باهظاً لهذا العدوان وخطئه في التقدير؛ داعيا إلى عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن حتى يتسنى لهذه الهيئة الدولية النظر في أبعاد هذا العدوان والتهديد ضد السلم والأمن العالميين، ومحاسبة الكيان الصهيوني بشكل كامل وفعال على مسؤولياته الدولية.

ويذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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