الثأر لشهداء عدوان الكيان الصهيوني مطروح على جدول الأعمال

وجاء في البيان رقم 2 لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: ايها الشعب الايراني المنجب للشهداء والثوري في الجمهورية الإسلامية الايرانية، باستشهاد قادة حرس الثورة الإسلامية رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري، و قائد المقر المركزي لخاتم الأنبياء (ص) اللواء غلام علي رشيد، والقائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، ومجموعة من العلماء والمواطنين الأعزاء، وخاصة النساء والأطفال الأبرياء، في الهجوم العدواني الذي شنه الكيان الصهيوني، قد اثبت مرة أخرى للعالم الطبيعة الإرهابية لهذا الكيان الشرير.

وتابع البيان: على الرغم من أن فقدان هذه الأرواح والهامات، التي ضحت بحياتها لمدة ثماني سنوات من الدفاع المقدس أمر صعب ومحزن، الا ان رفاقهم وزملاءهم لن يتخلوا أبدا عن راية العز والفخر التي رفعها هؤلاء الأعزاء، وسيستمر مسارهم المشرق بقوة وعزيمة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في بيانها: ان شهداء هذا العمل الإرهابي ارتدوا ثوب الجهاد والشهادة لسنوات في سبيل حماية الثورة وضمان أمن الشعب الإيراني النبيل، وهم الآن يرتقون إلى جوار ربهم ورفاقهم الشهداء.

واكد البيان على أن الثأر لدماء الشهداء المظلومين في هذا العدوان هو مهمة وضعتها القوات المسلحة على أجندتها، ولن تتوقف حتى تحقيقها.

وذكر البيان، انه واذ تتقدم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بالتهنئة والتعزية باستشهاد هؤلاء الأعزاء، تؤكد لحضرة صاحب العصر والزمان (عج)، والقائد الأعلى للقوات المسلحة اية الله العظمى الخامنئي، والشعب الإيراني البطل، والأسرة العظيمة للقوات المسلحة الايرانية؛ انه الان، وبعد أن تجاوز الكيان الإرهابي المحتل للقدس جميع الخطوط الحمراء، وبفضل الاعتماد على الله تعالى ودعم الشعب الايراني المجاهد، لم يعد هناك حدود للرد على هذه الجريمة، وسوف تمتد يد الانتقام الإلهي إلى الكيان الإرهابي الوحشي وداعميه.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

انتهى**ر. م