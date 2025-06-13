١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85861293
T T
٠ Persons

سمات

الخارجية الإندونيسية تدين العدوان الصهيوني على إيران

١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣٢ ص
رمز الخبر: 85861293
الخارجية الإندونيسية تدين العدوان الصهيوني على إيران

طهران /13 حزيران / يونيو/ إرنا- أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية بشدة العدوان الصهيوني على إيران.

وأصدرت الخارجية الإندونيسية اليوم الجمعة بيانا وأكدت فيه أن هذا العدوان ينطوي على خطر تصعيد التوترات الإقليمية، ويمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا.

وأضافت أنه يجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد التوترات أو التسبب في مزيد من عدم الاستقرار.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

انتهى**9365

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .