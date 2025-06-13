الخارجية الإندونيسية تدين العدوان الصهيوني على إيران

وأصدرت الخارجية الإندونيسية اليوم الجمعة بيانا وأكدت فيه أن هذا العدوان ينطوي على خطر تصعيد التوترات الإقليمية، ويمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا.

وأضافت أنه يجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد التوترات أو التسبب في مزيد من عدم الاستقرار.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

انتهى**9365