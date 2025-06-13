قطر تدين الاعتداءات الإجرامية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على إيران

وكتبت موقع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "تعرب قطر عن قلقها العميق إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يشكل جزءا من نمط متكرر من السياسات العدوانية".

وأضافت الصحیفة: "قطر تؤكد على أن هذه الهجمات تهدد أمن واستقرار المنطقة وتعيق جهود خفض التوترات والتوصل إلى حلول دبلوماسية".

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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