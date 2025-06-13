وزير الداخلية : سنرد على العدو بقوة

وصرح "مؤمني" اليوم الجمعة في مقابلة تلفزيونية حول آخر المستجدات في مختلف مناطق البلاد عقب عدوان الكيان الصهيوني واستشهاد عدد من القادة والعلماء النوويين والمدنيين العزل في البلاد، قائلا : ندين هذه الجريمة الوحشية والجبانة، وسيكون هناك انتقام شديد بلا شك.

وأضاف : في اللحظات الأولى، صدرت التعليمات اللازمة؛ والآن جميع المحافظين في جميع أنحاء البلاد متواجدون في أماكن عملهم، وقد تشكلت اللجان المعنية ومجالس أمن المحافظات، وتجري الخدمات بشكل طبيعي وكامل.

وتابع بالقول : يعمل مقر إدارة الأزمات باستمرار بحضور جميع أجهزة الإغاثة، بما في ذلك الإسعاف، والإطفاء، والهلال الأحمر، والشرطة، ويتم الرصد اللازم؛ داعيا الشعب الإيراني إلى اليقظة في هذه الظروف الحساسة.

وأردف قائلا : ليطمئن الشعب، أن جميع أركان الحكومة على أهبة الاستعداد؛ إدارة الأمور لا تتوقف على شخص، وقد أثبتنا ذلك خلال ما يقرب من نصف قرن من تاريخ الثورة.

وأكد وزير الداخلية أن الشعب الإيراني يجب أن يتلقى الأخبار والتعليمات من المصادر الرسمية في هذه الظروف، قائلا : يجب على نشطاء الفضاء الافتراضي أيضا إعطاء الأولوية القصوى للأمن النفسي؛ يجب على الشعب تجنب التنقلات غير الضرورية، والتعاون مع الكوادر الطبية والعلاجية والطوارئ، والتأكد من أن جميع أركان النظام واقفة بقوة وسترد بقوة.

وختم "مؤمني" بالقول : الشعب العزيز، كالمعتاد، حاضر في الساحة، وبحول الله وقوته سنتجاوز هذا الظرف، وسيُرد بقوة شديدة.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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