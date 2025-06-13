مسؤول برلماني: على الكيان الصهيوني انتظار الرد الإيراني الحاسم

وأعلن رضائي عن عقد اجتماع طارئ للجنة الامن القومي، للتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقدم رضائي اليوم الجمعة، عن تعازيه باستشهاد عدد من المدنيين وبعض قادة الحرس الثوري والعلماء الايرانيين في الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني، وقال: إنه يجب على الكيان الصهيوني أن ينتظر بالتأكيد ردا قويا وحاسما من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونطالب بالانتقام لدماء المواطنين والعلماء وقادة الحرس الثوري من الاحتلال.

وأضاف: بناء على ذلك، ستعقد اللجنة اجتماعا طارئا مساء اليوم الجمعة، بهدف التحقيق في هذه الجريمة، وسيتم الإعلان عن نتائجها.

وتابع قائلا: إنه يقف مجلس الشورى الإسلامي بشكل كامل إلى جانب القوات العسكرية والحرس الثوري الإسلامي، وسيدعم أي إجراء للرد على جرائم الصهاينة.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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