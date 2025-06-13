وزارة الدفاع: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لتلقين الكيان الصهيوني درسا لا ينسى

وأفادت وكالة إرنا، أن العلاقات العامة لوزارة الدفاع الإيرانية أصدرت بيانا، جاء فيه: ان الكيان الصهيوني الزائف والمجرم، قد كشف مرة أخرى عن وجهه القذر واللاإنساني فجر اليوم، حيث ارتكب جريمة صارخة بهجوم جبان على اماكن سكنية داخل الأراضي المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واكد البيان: في هذا العمل الوحشي الذي يخالف كافة القوانين الدولية، الذي أدى إلى استشهاد مجموعة من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال وعدد من قادة القوات المسلحة الايرانية والعلماء، فقد اظهر الكيان الصهيوني قاتل الأطفال مجددا طبيعته الشريرة والاجرامية.

وتابع البيان: انه واذ تعرب وزارة الدفاع واسناد القوات الايرانية عن تعازيها للشعب الإيراني العظيم ولأسر الشهداء، فانها تعلن أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتوجيهات القائد الأعلى وبدعم الشعب، مستعدة لتنفيذ عقاب قاس ورادع، يدفع من خلاله الكيان الصهيوني ثمن هذه الجريمة بكامل كيانه.

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