العميد آشتياني: الجريمة الصهيونية لها تداعيات وخيمة على المنطقة والعالم/ رد إيران سيكون ساحقا

وفي أعقاب العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران واستشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين والمواطنين العاديين، صرح العميد "محمد رضا آشتياني"، في مقابلة تلفزيونية: إننا نقدم تعازينا للقائد الأعلى والشعب الإيراني على هذه الخسارة الفادحة، التي تأتي نتيجة الحسابات الخاطئة المتكررة للكيان الصهيوني والجرائم الوحشية المستمرة لهذا الكيان القاتل ضد الإنسانية.

وأكد على: إنه يعلم الشعب الايراني النبيل أننا تجاوزنا حتى الآن مراحل صعبة بفضل الله، وفي كل المواقف كان النصر حليفنا دائما، وإذا نظرنا إلى السنوات القليلة الماضية، وفي جميع المواقف التي واجهنا فيها العدو، نجد أن النصر كان حليفنا بالتأكيد، وسيظل كذلك في المستقبل.

وأضاف : إن القوات المسلحة المجهزة والمدربة تدريبا جيدا، ستكون أكثر من أي وقت مضى مستعدة للتضحية بأرواحها من أجل تقدم الإسلام وعزة الشعب الإيراني العزيز.

ورأى العميد آشتياني أن هذه الخطوة السافرة من قبل الكيان الصهيوني مدانة قطعا من قبل الرأي العام العالمي وجميع المفكرين الأحرار، ومن شأنها أن تزيد من الأزمات الإقليمية والعالمية، وسوف يتحمل الكيان الصهيوني الهمجي المتعطش للحروب ،مسؤولية عواقبها الخطيرة.

وأكد أنه ينبغي على الصهاينة أن يتوقعوا ردا ساحقا ومؤلما من القوات المسلحة الإيرانية الإسلامية، مضيفا: إنهم سيندمون إلى الأبد على ما فعلوه.

وأضاف: إنه يجب على الولايات المتحدة والدول الأخرى الداعمة لهذا الكيان الشرير أن تعلم أن تجاوز الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الايرانية سيكون له بالتأكيد عواقب وخيمة في المنطقة.

وشدد على أن جميع عناصر وقيادات القوات المسلحة البواسل وكما هم دائما في الفترات السابقة، على دراية بواجباتهم وسينفذون مهامهم بكل اصرار وعزم، وفقا للخطط العملياتية المكتوبة والمصممة مسبقا، كما انهم سيفون بمسؤوليتهم في الدفاع عن حدود إيران وأمن شعبها.

وفيما يتعلق باستشهاد الأطفال والمواطنين العاديين في هذا الهجوم الإرهابي، قال العميد أشتياني:ان الكيان الصهيوني ينهار ويواجه ظروفا صعبة داخل المنطقة.

ورأى أن العالم يشهد سلوكا جنونيا للكيان الصهيوني قاتل الأطفال، وقد اتخذ إجراء ستكون له تداعيات وخيمة عليهم وعلى مؤيديه، الذين سيرون ما سيحدث في الأيام المقبلة.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

انتهى**ر.م