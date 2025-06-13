وزير الخارجية السعودي یدین الاعتداء الصهیونی على إيران

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، إثر عدوان الكيان الصهيوني، أجرى وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني "عباس عراقجي"، وأدان خلاله الهجوم العسكري الصهيوني على ايران.

واعرب بن فرحان عن تعازيه باستشهاد عدد من المواطنين و‌کوکبة من القادة العسكريين الايرانيين واعتبر الهجوم الاسرائيلي اعتداء و استنكره بشدة.

وقال بن فرحان :يهدد الهجوم الصهيوني الجهود الرامية إلى خفض التوترات والتوصل إلى حل دبلوماسي.

بدوره، أعرب عراقجي خلال الاتصال، عن شكره لوزير الخارجية السعودي وموقف بلاده في استنكار هذا الاعتداء اكد: هذا العدوان لا يمكن تحقيقه دون التنسيق مع الولايات المتحدة وضوءها الاخضر.

وأضاف: إن الادارة الامريكية بصفتها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، تتحمل مسؤولية العواقب الوخيمة لهذا الإعتداء.

واعتبر عراقجي الهجمات على المنشآت النووية والمناطق السكنية بأنها عدوان صارخ، وقال: بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الرد على هذا العدوان هو حق مشروع لإيران، وستدافع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن سيادة البلاد بكل قوتها.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، ودعا إلى موقف واضح من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدانة العمل العدواني الصهيوني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الجمعة: "المملكة العربية السعودية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على إيران، مؤكدة أن الضربات التي طالت مدنا ومنشآت نووية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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