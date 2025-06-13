تعيين اللواء محمد باكبور قائدا لحرس الثورة الاسلامية

عين قائد الثورةالاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اللواء "محمد باكبور" ، بعد منحه رتبة لواء ، قائدا لحرس الثورة الإيراني خلفا للواء الشهيد حسين سلامي الذي ارتقى في العدوان الصهيوني على إيران فجر اليوم.

وجاء قرار التعيين هذا، كالاتي:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اللواء محمد باكبور

نظراً للاستشهاد المجيد والمشرف لقائد حرس الثورة الاسلامية الايرانية اللواء " حسين سلامي" على يد الكيان الصهيوني البغيض، ونظرا لكفاءتكم وخبرتكم القيمة، فإنني امنحك رتبة اللواء وأعينك قائدا عاما لحرس الثورة الاسلامية الايرانية.

من المتوقع أن تشهد القدرات والجهوزية في جميع أقسام حرس الثورة الاسلامية تطورا مستمرا ومتناسقا مع الحاجات الراهنة، إلى جانب تعزيز الجوهر المعنوي للحرس، أي التقوى والبصيرة، وتوسيع شبكة القيادات ذات الخلفية المعنوية والكفاءة الفنية، والارتقاء بالحركة الثقافية للحرس نحو الكمال المنشود.

في ليلة عيد الغدير، أسأل الله تعالى أن يرزق هذا الشهيد المخلص المخلص أسمى الدرجات والدرجات، وأن يحشره مع أولياء الله، ولا سيما ولي أمر وحدانية الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام). أسأل الله تعالى التوفيق لكم ولزملائكم.

وفي أجواء عيد الغدير الاغر، أسأل الله تعالى أن يمنّ على هذا الشهيد المخلص والخدوم بأعلى المراتب والدرجات، والرفقة مع أولياء الله، خاصة سيد الموحدين، الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.

أسأل الله تعالى دوام التوفيق لكم ولزملائكم.

السيد علي الخامنئي

13/06/2025