مصر: الهجمات الصهيونية على إيران تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي

وأضافت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها: "إن الهجمات العسكرية الصهيونية على إيران تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتوترا إقليميا خطيرا للغاية".

وأعلنت في البيان: أن القاهرة تتابع التطورات الراهنة بقلق بالغ وتدين هذا العمل غير المبرر، مضيفة: "إن الاعتداءات الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأشار البيان إلى "أن التصعيد الإسرائيلي من شأنه أن يزيد من تأجيج الأزمة، مضيفا أن انتهاكات الكيان الصهيوني من شأنها أن تؤدي إلى صراع إقليمي أوسع".

وحذرت وزارة الخارجية المصرية من انزلاق المنطقة بأكملها إلى الفوضى بسبب تصعيد الكيان الصهيوني للتوتر، مضيفة أنه: "لا يوجد حل عسكري للأزمات الإقليمية، بل هناك حاجة إلى حلول سياسية".

و تابعت إن المغامرات العسكرية لن تجلب الأمن لأي دولة في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، والأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام السيادة الوطنية والوحدة والسلامة الإقليمية للدول.

وأضاف البيان: إن المغامرات العسكرية لن تجلب الأمن لأي دولة في المنطقة، بما في ذلك "إسرائيل"، والأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام السيادة الوطنية والوحدة والسلامة الإقليمية للدول.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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