الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني سيندم على أفعاله اليوم

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني ،فجر اليوم الجمعة على ايران، والذي اسفر عن استشهاد كوكبة من القادة العسكريين والعلماء النوويين والمدنيين، كتب الرئيس الإيراني منشورا على الصفحة الشخصية له عبر شبكة التواصل الاجتماعي "ايكس".

وجاء في هذا المنشور: بمجرد وقوع الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني، تولىفريق الحكومة إدارة الاحداث ومتابعتها، وتم عقد اجتماع خاص لمجلس الحكومة في هذا الصدد؛ وسيتحدث بزشكيان إلى الشعب قريبا.

وأكد المنشور: إن شاء الله سوف يندم الكيان الصهيوني على أفعاله اليوم.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد "أمير علي حاجي زادة" وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

انتهى**ر.م