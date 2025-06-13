١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٥٤ م
رمز الخبر: 85861670
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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استشهاد العميد "حاجي زادة" إثر الهجوم العسكري الصهيوني على إيران

١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٥٤ م
رمز الخبر: 85861670
استشهاد العميد "حاجي زادة" إثر الهجوم العسكري الصهيوني على إيران

طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- استشهد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي العميد "أمير علي حاجي زادة"، خلال الهجوم العسكري الصهيوني على إيران.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي  العميد "أمير علي حاجي زادة"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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