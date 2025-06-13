السيد الحكيم: صمت المجتمع الدولي أمام الجرائم الصهيونية يشجع على استمرار هذه الجرائم

وأدان السيد عمار الحكيم في بيان له، الجريمة الأخيرة للكيان الصهيوني بالهجوم على إيران، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة عدوانه دون أي عائق.

وأضاف في البيان أن العمل العدائي يعد تصعيدا خطيرا ومستهدفا للتوتر بهدف جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف.

وأعرب الحكيم عن تضامنه مع قيادة وحكومة والشعب الإيراني، محذرا من انتشار مثل هذه السياسات العدائية التي لا تتماشى إلا مع المخططات الرامية إلى التدمير والهيمنة.

وأكد على أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة عدوانه دون أي عائق.

ودعا الحكيم المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لمنع هذا العدوان السافر ومعاقبة المسؤولين عنه وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي العميد "أمير علي حاجي زادة"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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