حزب الله: العدوان الصهیوني على إيران تصعيد خطير لن يضعفها

ودان حزب الله اللبناني في بيان له، بشدة العدوان الصهيوني على إيران، معتبرا أنه يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويأتي كمحاولة من تل أبيب للهروب من أزماتها الداخلية عبر افتعال مغامرات عسكرية قد تشعل المنطقة بأكملها.

وأعلن في البيان أن العدو الصهيوني تخطى كل الخطوط الحمراء لكنه سيكتشف ‏أن الشعب الإيراني سيزداد تمسكا بحقوقه وسيدافع عن عزته، وعلى ‏شعوب المنطقة ودولها أن تعي أن هذا العدوان إذا لم يواجه بالرفض ‏والإدانة والوقوف إلى جانب إيران وشعبها ‏سيزداد هذا الكيان المجرم عدوانية وجبروتا.

وأكد: أن الجمهورية الإسلامية أظهرت خلال الفترات الماضية أقصى درجات ضبط النفس تجاه الاستفزازات الصهيونية، وتمسكت بحقها في تطوير برنامج نووي سلمي من أجل النهوض بشعبها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء.

واتهم الحزب الولايات المتحدة بالموافقة والتنسيق والتغطية المباشرة”لهذا الهجوم، رغم محاولاتها اللاحقة للتنصل من المسؤولية.

وأعلن تضامنه الكامل مع القيادة الإيرانية والشعب الإيراني، مؤكدا أن مثل هذه الاعتداءات لن تضعف إيران، بل ستزيدها صلابة في مواجهة الأخطار.

وختم حزب الله بيانه بالتعزية إلى قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله العظمى "علي الخامنئي"، والحكومة الإيرانية والشعب الإيراني، بالشهداء الذين ارتقوا خلال الهجوم، مؤكدا أن تلك الدماء الزكية ستكون وبالا على هذا الكيان المجرم.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي العميد "أمير علي حاجي زادة"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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