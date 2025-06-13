أرمينيا تدين الهجوم الصهيوني على إيران

وقال باشينيان خلال قمة غلوبسيك 2025 في جمهورية التشيك، قبل تناوله مسألة العضوية المحتملة في الاتحاد الأوروبي: "هذا الهجوم يُثير تساؤلات حول الاستقرار الهش في المنطقة. نحن قلقون للغاية إزاء هذه التطورات".

وفي وقت سابق، أدانت وزارة خارجية جمهورية أرمينيا في بيان لها الهجوم الإرهابي الصهيوني على إيران، ودعت إلى وقف العمليات العسكرية فوراً وإلى الالتزام بالقانون الدولي.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد "أمير علي حاجي زادة" وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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