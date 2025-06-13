عقب العدوان الاسرائيلي؛ اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيطالي والإيراني

ونشر "تاياني" مدونة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مصرحا : نبهت وزير خارجية "اسرائيل" ووزير خارجية عُمان هذا الصباح، يجب علينا العودة إلى مسار التفاوض والدبلوماسية في أقرب وقت ممكن.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي : نعتقد أن مواصلة الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط حيوية بما في ذلك الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة التي لا تزال تستهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل غير مقبول.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد "أمير علي حاجي زادة" وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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