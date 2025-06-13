عارف : الحكومة ستدعم اي رد عقابي على العدوان الصهيوني

وخلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي، اليوم الجمعة،قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد رضا عارف":أن الحكومة ستدعم شبابها ومناضليها الأعزاء في أي إجراء عقابي معتبرا ان اتخاذ القرارات بشأن أسلوب وتوقيت هذه العقوبة هو من مسؤولية السلطات الأمنية والعسكرية والمعنيين بهذا الأمر.

واضاف : استعرضنا وضع البلاد والإجراءات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها في هذه المرحلة، لا سيما في مجالات القضايا الاقتصادية، ومعيشة الشعب، والقضايا الأمنية، وبعض القضايا الراهنة التي نواجهها اليوم.

وتطرق عارف إلى برنامج عودة الحجاج الى وطنهم بعد اداء مناسك الحج، والذين قد يتأخرون على الحدود، لافتا الى انه تمت دراسة آلية تمكنهم من العودة الى مدنهم بشكل اسرع.

وأضاف النائب الأول للرئيس الايراني انه من الناحية الاقتصادية، ونظرا للمخزون المناسب المتوفر في ايران ، فلا يوجد أي قلق، وبإذن الله وبنفس الهدوء الذي يسود البلاد، سيتم مواصلة واجب الحكومة في تقديم الخدمات للشعب.

وتابع عارف: هدفنا هو مواصلة الدبلوماسية السياسية بشكل أكثر نشاطا مع الدول المجاورة والعالم.

ولفت الى انه وبما أن استراتيجية ايران الدائمة كانت السلام والهدوء في المنطقة، والسبب الرئيسي للعديد من المشاكل والحروب والعنف هو الكيان الصهيوني، فإنها تامل في أن يتم التمكن من التوصل إلى إجماع أكثر ملاءمة لمعاقبة هذه الجرثومة على فسادها وسلوكها الوحشي على المستوى الدولي.

انتهى**ر.م