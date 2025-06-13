عراقجي : إيران سترد بحزم على العدوان الصهيوني

و أدان وزير خارجية الكويت خلال هذه المحادثة الهاتفية بشدة العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ واصفا بأنها انتهاك صارخ لسيادة إيران وانتهاك فادح للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مما يعرض استقرار وأمن المنطقة بأسرها للخطر.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للاتصال الذي أجراه نظيره الكويتي ولموقف حكومة الكويت في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران؛ مؤكدا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعزم كامل، ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وشعبها وأمنها القومي، وسترد بحزم على العدوان غير القانوني والجبان للنظام الصهيوني.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد "أمير علي حاجي زادة" وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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