اتصال هاتفي بين عراقجی والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي

و أدان البديوي خلال الاتصال الهاتفي، العدوان الصهيوني على إيران؛ معتبرا أنه تصعيد خطير ، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد واضح للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

و شدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في الوقف الفوري وإدانة هذه الاعتداءات.

ومن جانبه، أعرب "عراقجي" عن شكره للاتصال والموقف الذي تبناه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي في إدانة عدوان الكيان الصهيوني ضد إيران؛ مؤكدا بأن هذا الهجوم يعد اعتداء صارخا على سيادة إيران ووحدة أراضيها، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

وتابع وزير الخارجية الإيراني : إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بحزم على هذا العدوان من الكيان الصهيوني، بناء على حق الدفاع المشروع.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد "أمير علي حاجي زادة" وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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