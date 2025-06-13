وزارة الخارجية الايرانية تستدعي سفيرة سويسرا احتجاجا على الاعتداء الصهيوني

وعلى اثر الانتهاك السافر لوحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية من قبل الصهاينة وعدوانهم الوحشي على عدة نقاط في ايران، بما في ذلك منشأة نطنز النووية، وعدد من المقرات العسكرية، والمباني السكنية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأساتذة الجامعات والنساء والأطفال الإيرانيين الأبرياء، تم استدعاء السفيرة السويسرية لدى طهران، نادين لوزانو، بصفتها رئيسة مكتب رعاية المصالح الأمريكية في طهران، من قبل المدير العام للشؤون الامريكية في وزارة الخارجية، عيسى كاملي.

وعبر هذا الاستدعاء، تم ابلاغ لوزانو، استنكار الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد واحتجاجها على هذا العمل العدواني الصهيوني والدعم الأمريكي له.

واعتبر كاملي الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني،والمتمثلة في العدوان العسكري على الشعب الإيرانية، انتهاكا لجميع المعايير والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى تاريخ الدعم الأمريكي الشامل لهذا الكيان، محملا الحكومة الأمريكية مسؤولية الآثار والتداعيات الخطيرة واسعة النطاق الناجمة عن مغامرات هذا الكيان.

كما حذر كاملي من أي دعم عسكري أمريكي للكيان الصهيوني، بما في ذلك منع إيران من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مؤكدا انه من غير المعقول أن تتم الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد إيران دون تعاون وتنسيق، أو حتى ضوء أخضر من الولايات المتحدة على الأقل، وفي هذا الصدد يجب محاسبة الولايات المتحدة على سلوكها غير القانوني في هذا الصدد.

هذا واكدت السفيرة السويسرية انها ستبلغ الحكومة الأمريكية بهذا الامر على الفور.

انتهى **ر.م