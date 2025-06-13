عراقجي: على الاتحاد الاوروبي ادانة الهجوم الصهيوني الاجرامي 

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني،اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدوان الكيان الصهيوني على المنشآت النووية، والهجمات على المناطق السكنية، واستشهاد أساتذة الجامعات، وكبار المسؤولين العسكريين، والنساء والأطفال الأبرياء في ايران، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واكد عراقجي على ان ايران حكومة وشعبا يتوقعان من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إدانة هذا الهجوم الإجرامي.

كما صرح وزير الخارجية الايراني أن ردّ إيران على عدوان الكيان الصهيوني سيكون حازما وحاسما.

ومن جانبه،أكد وزير الخارجية الإيطالي أنه تواصل مع مسؤولي الكيان الإسرائيلي وأبلغهم بأن هذا الإجراء غير مقبول ويجب وقفه.، ودعا أنطونيو تاجاني إلى ضبط النفس، معلنا استعداد إيطاليا لإحياء مسار الحوار لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.

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