١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٢٩ م
رمز الخبر: 85861953
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي؛

عراقجي: على الاتحاد الاوروبي ادانة الهجوم الصهيوني الاجرامي 

١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٢٩ م
رمز الخبر: 85861953
عراقجي: على الاتحاد الاوروبي ادانة الهجوم الصهيوني الاجرامي 

طهران/13 حزيران/يونيو/ارنا- اعتبر وزير الخارجية الايراني ان عدوان الكيان الصهيوني على المنشآت النووية والهجمات على المناطق السكنية في إيران ، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدا على ان ايران حكومة وشعبا يتوقعان من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إدانة هذا الهجوم الإجرامي.

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني،اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدوان الكيان الصهيوني على المنشآت النووية، والهجمات على المناطق السكنية، واستشهاد أساتذة الجامعات، وكبار المسؤولين العسكريين، والنساء والأطفال الأبرياء في ايران، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واكد عراقجي على ان ايران حكومة وشعبا يتوقعان من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إدانة هذا الهجوم الإجرامي.

كما صرح وزير الخارجية الايراني أن ردّ إيران على عدوان الكيان الصهيوني سيكون حازما وحاسما.

ومن جانبه،أكد وزير الخارجية الإيطالي أنه تواصل مع مسؤولي الكيان الإسرائيلي وأبلغهم بأن هذا الإجراء غير مقبول ويجب وقفه.، ودعا أنطونيو تاجاني إلى ضبط النفس، معلنا استعداد إيطاليا لإحياء مسار الحوار لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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