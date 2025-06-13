جامعة الدول العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية

وأصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا أدانت فيه اعتداءات الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وطالبت الجامعة العربية في بيانها المجتمع الدولي بالتدخل الحاسم والفوري لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة، وشددت على ضرورة احتواء الصراع ومنع خروج الوضع عن السيطرة.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي العميد "أمير علي حاجي زادة"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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