قائد حرس الثورة الاسلامية: أبواب الجحيم ستُفتح قريبا على الكيان الصهيوني 

وفي رسالته للقائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قال القائد العام الجديد لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور: اتقدم الى سماحتكم باحر التعازي واسمى التهاني باستشهاد كوكبة من القادة المجاهدين البارزين في القوات المسلحة وعدد من العلماء النوويين والنساء والأطفال الأبرياء، في الهجوم الإرهابي الذي شنّه الكيان الصهيوني المجرم، سائلا الله تعالى أن يجزيكم خيرا على ثقتكم الغالية بهذا الجندي المخلص للوطن.

واضافت الرسالة: بصفتي خادما للشعب الإيراني النبيل، فإنني أغبط هؤلاء الشهداء على حسن عاقبتهم، وبصفتي حامل لواء امانة حرس الثورة الاسلامية العظيمة وارثها،اجدد التزامي مع زملائي المجاهدين بإعلاء مكانة الحرس والدفاع عن الثورة الإسلامية والشعب الإيراني النبيل والانتقام لدماء الشهداء الطاهرة.

واكد القائد العام الجديد لحرس الثورة الاسلامية انه مما لاشك فيه ان الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران وانتهاكه وحدة وسلامة اراضيها لن يمر دون رد.

واضاف انه وكما وعد القائد العظيم، وبفضل الإجراءات الحكيمة والقوية لسماحته، وبدعم وتآزر الرفاق الشجعان في الجيش وسائر اركان القوات المسلحة وتضحيات جنود حرس الثورة الإسلامية، فإن الكيان الصهيوني المجرم واللقيط ، سيُمنى بمصير مرير ومؤلم تترتب عنه تبعات جسيمة ومُدمّرة.

واختتم رسالته، قائلا: بالتوكل على الله تعالى والاستعانة به للثأر لدماء القادة والعلماء والشعب التي روت ارض الوطن، ستُفتح أبواب جهنم قريبا على هذا الكيان الهمجي قاتل الاطفال. وَالْحَمْدُ لِلّهِ قاِصمِ الجَّبارینَ مُبیرِ الظّالِمینَ .

انتهى**ر.م