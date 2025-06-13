الرئيس بزشكيان: الكيان الصهيوني سوف يتلقى الرد المناسب

وأدان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني "مسعود بزشكيان"، مساء اليوم الجمعة، الهجوم العسكري الصهيوني على إيران وقدم تعازيه في استشهاد عدد من المدنيين الإيرانيين والقادة العسكريين والعلماء والأساتذة والنخب الإيراني، وأعرب عن تعاطفه لإيران حكومة وشعبا.

وأوضح الرئيس الروسي أنه بلغ السلطات الصهيونية قلقه إزاء هذه الاعتداءات مضيفا: إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا للقواعد والقوانين الدولية، وروسيا مستعدة للتوسط لوقف التوترات.

بدوره خلال الاتصال الهاتفي، أعرب بزشكيان عن شكره لتعاطف والاتصال نظيره الروسي، وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يسعى إلى خلق التوتر ونشر الصراعات في المنطقة منذ اليوم الأول لنشاط الحكومة الرابعة عشرة باغتيال الشهيد "إسماعيل هنية"، كضيف رسمي لبلدنا.

وقال الرئيس بزشكيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائما أنها لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية وهي مستعدة لتقديم ضمانات في هذا الصدد إلى السلطات القانونية الدولية.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي العميد "أمير علي حاجي زادة"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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