عراقجي: إيران سترد بحزم على العدوان الصهيوني

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الجمعة، أدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بشدة هجمات الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، وقدم تعازيه في استشهاد كوكبة من كبار قادة القوات المسلحة والعلماء وأساتذة الجامعات والمواطنين الايرانيين، داعيًا إلى إدانة عالمية لهذه الجريمة.

وفي إشارة إلى موجة الإدانة التي تلقاها عدوان الكيان الصهيوني على إيران في الأوساط العامة والسياسية وبين العلماء والمرجعيات الدينية في العراق، وصف وزير الخارجية العراقي هذا العدوان بأنه عدوان صارخ على سيادة إيران وانتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد خطير لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها.

وأعرب عراقجي عن تقديره للاتصال الهاتفي من نظيره العراقي وموقف الحكومة والشعب والمسؤولين السياسيين، وخاصة كبار العلماء والمرجعيات الدينية في العراق، في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بعزم قاطع عن سيادتها وأمنها القومي وشعبها، وسترد بحزم على عدوان الكيان الصهيوني.

انتهى ** 2342