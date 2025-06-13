عراقجي: على الجميع إدانة الكيان الصهيوني ومحاسبته على العدوان على ايران

وتحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي هاتفيًا هذا المساء حول آخر التطورات في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري الصهيوني على إيران.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، اعتبر وزير الخارجية الايراني انتهاك الكيان الصهيوني للسيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها ومهاجمة المنشآت النووية والمناطق السكنية، والذي أدى إلى استشهاد مجموعة من أساتذة الجامعات وكبار المسؤولين العسكريين ونساء وأطفال أبرياء من بلدنا، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ودعا جميع الحكومات إلى إدانة هذه الجريمة صراحةً.

وانتقد عراقجي النهج غير المبرر والاستفزازي لبعض الدول الأوروبية في الموافقة على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، والذي وفر الذريعة للكيان الصهيوني لاثارة الاجواء ومهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وقال: إن مهاجمة المنشآت النووية السلمية لأي بلد أمر محظور تمامًا بموجب القانون الدولي، ويجب على الجميع إدانة الكيان الصهيوني ومحاسبته على هذا العدوان.

وشرح تحركات إيران الدبلوماسية والدولية لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة مغامرات الكيان الصهيوني، ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة الدول دائمة العضوية فيه، إلى التعامل بمسؤولية مع هذه القضية وإدانة عدوان الكيان الإسرائيلي بشدة ومحاسبته.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أسفه لتصاعد الصراعات في المنطقة، معربًا عن أمله في أن تُسهم المناقشات في مجلس الأمن الدولي عن تخفيف حدة التوترات.

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