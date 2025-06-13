الدفاع الجوي الايراني يسقط مقاتلتين إسرائيليتين من طراز F-35

طهران / 13 حزيران / يونيو/ارنا- أعلنت العلاقات العامة في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش أصابت ودمرت بنجاح طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين من طراز F-35 وعددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن مصير الطيارين الصهاينة غير معروف ويجري التحقيق فيه. وقال التقرير انه سيتم نشر معلومات إضافية لاحقًا. انتهى ** 2342