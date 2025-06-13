١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:١٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85862140
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الدفاع الجوي الايراني يسقط مقاتلتين إسرائيليتين من طراز F-35

١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:١٤ م
رمز الخبر: 85862140
الدفاع الجوي الايراني يسقط مقاتلتين إسرائيليتين من طراز F-35

طهران / 13 حزيران / يونيو/ارنا- أعلنت العلاقات العامة في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش أصابت ودمرت بنجاح طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين من طراز F-35 وعددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن مصير الطيارين الصهاينة غير معروف ويجري التحقيق فيه.

وقال التقرير انه سيتم نشر معلومات إضافية لاحقًا.

انتهى ** 2342

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