كمالوندي: لم تقع ضحايا جراء استهداف المنشآت النووية الايرانية

وقال كمالوندي، في تصريح له مساء الجمعة عقب هجوم الكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية: "لحقت أضرار محدودة ببعض المناطق في موقع فوردو للتخصيب".

واضاف أيضًا عن مجمع نطنز للتخصيب: "لقد واجهنا اليوم عدة هجمات على نطنز وفوردو وأصفهان".

وقال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية: "الجزء الذي تضرر في نطنز هو في الغالب فوق الأرض، لأن معظم المنشآت هي تحت الأرض، وكان لدينا قدر ضئيل من التسرب في الداخل لم ينتشر إلى الخارج".

واضاف: "اطمئنوا، لا مشكلة هناك".

وقال كمالوندي أيضًا عن فوردو: "في فوردو، لم تكن هنالك مثل هذه الأضرار في المناطق التي تعرضت للهجوم، وفي أصفهان، وقعت بعض الهجمات التي اشتعلت فيها النيران في بعض المستودعات. ولأننا توقعنا ذلك مسبقًا ونقلنا جزءًا كبيرًا من المعدات والمواد إلى خارج الموقع، لم تحدث أضرار جسيمة، ولا داعي للقلق بشأن التلوث".

وأضاف: "الحمد لله، لم تسجل أي إصابات في أي منها. نؤكد للشعب الايراني الابي أن لدينا حالات أخرى تضررت فيها الصناعة النووية، لكننا أعدنا بنائها بشكل أفضل بكثير، وبفضل الطاقة والتكنولوجيا والمرافق والكوادر البشرية المتخصصة المحفزة، سيتم تعويضها إن شاء الله".

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