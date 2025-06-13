ايران تؤكد ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات فورية لمواجهة تحريض الكيان الصهيوني على الحروب

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الجمعة، أجرى وزير الخارجية عباس عراقجي، في إطار المشاورات الدبلوماسية بشأن عدوان الكيان الصهيوني على إيران، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الجمعة.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، شرح عراقجي أبعاد العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على عدة نقاط في إيران، بما في ذلك عدة مقرات عسكرية ومنشآت نووية ومبان سكنية، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القادة العسكريين والنخب الأكاديمية والنساء والأطفال الإيرانيين الأبرياء، ودعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للوفاء بواجباتها في صون السلم والأمن الدوليين.

وفي إشارة إلى المراسلات مع رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكد عراقجي على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات فورية لمواجهة عدوان الكيان الصهيوني وتحريضه على الحرب.

وأكد وزير الخارجية أن هجمات الكيان الصهيوني تُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، بصفتها دولة مستقلة عضوًا في الأمم المتحدة، وعدوانًا واضحًا على إيران.

وأكد وزير الخارجية عزم إيران على الدفاع عن نفسها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفًا: "على مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الوفاء بمسؤولياتهما بموجب الميثاق، وإدانة هذا العدوان بشدة، واتخاذ إجراءات فورية ومحددة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه وإدانته للهجمات الإسرائيلية على إيران - وخاصةً الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية أثناء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة - مؤكدًا أنه سيعمل على استخدام قدرات الأمم المتحدة لمنع تصعيد التوتر وإعادة الأمن والهدوء إلى المنطقة.

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