ايرواني: ردنا على هجوم الكيان الصهيوني سيكون قانونيًا وحازمًا

وفي تصريح ادلى به للصحفيين، بشأن الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن مساء الجمعة بالتوقيت المحلي ، قال ايرواني: "في هذا الاجتماع، بحث مجلس الأمن الهجمات الوحشية والإجرامية للكيان الإسرائيلي على سيادة جمهورية إيران الإسلامية ووحدة أراضيها".

وادان بشدة الهجوم العسكري غير القانوني والإرهابي الذي شنّه الكيان الإسرائيلي على إيران دون أي لبس واضاف: نفّذ الكيان الإسرائيلي، النظام الأكثر عنفًا وخروجًا على القانون في العالم، هذه الهجمات الوحشية بدعم استخباراتي وعملاني وسياسي كامل من حكومة الولايات المتحدة.

وأكد السفير الإيراني: "لم يكن هذا دفاعًا عن النفس، بل كان عدوانًا مُدبرًا وغير مبرر وغير قانوني تمامًا".

وأضاف إيرواني: "شملت أهداف الهجوم منشآت نووية سلمية خاضعة لضمانات الوكالة، وقواعد عسكرية، وبنية تحتية مدنية، ومناطق سكنية".

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "لقد تعرضت إيران أيضًا لحملة اغتيال ممنهجة طالت كبار مسؤوليها وعلمائها ومواطنيها الأبرياء؛ سلسلة من عمليات القتل المُستهدف التي تنتهك المبادئ الأساسية للإنسانية".

وأعلن: "حتى الآن، استشهد 78 إيرانيًا وأصيب أكثر من 320 شخصًا، غالبيتهم العظمى من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال".

وأضاف إيرواني: "أقولها بوضوح: هاجم الكيان الإسرائيلي منشآت نووية تحت ضمانات الوكالة. كان هذا عملاً إجرامياً ومتهوراً، وكان من الممكن أن يُسبب كارثة إشعاعية تتجاوز عواقبها حدود إيران".

وأكد كبير دبلوماسيي جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة: "إن مثل هذا الهجوم لا يُمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فحسب، بل يُمثل أيضاً تهديداً مباشراً للسلام الإقليمي والعالمي".

وقال: "لم يكن هذا الهجوم موجهاً ضد إيران فحسب، بل كان هجوماً على النظام القانوني الدولي، وعلى الأمم المتحدة، وعلى أي دولة تؤمن بسيادة القانون على سيادة القوة".

وأضاف إيرواني: "لقد أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن هذا العدوان بوضوح، وقد نفذته بدعم فاعل من أحد الأعضاء الدائمين في هذا المجلس، ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا العدوان بمثابة إعلان حرب".

وصرح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة قائلاً: "ستمارس إيران حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. سيكون ردنا قانونيًا ومتناسبًا وحاسمًا؛ وسيتم ذلك في الوقت والطريقة التي نحددها بأنفسنا".

وأكد: على مجلس الأمن أن يتحرك فورًا ويمنع المعتدي من مواصلة العدوان؛ وأن يدين هذا العدوان؛ ويفي بالتزاماته بموجب الميثاق؛ ويدافع عن سيادة القانون.

وتابع إيرواني: "كان الكيان الإسرائيلي هو من هاجم إيران. وكان الكيان الإسرائيلي هو من انتهك القانون الدولي. ويجب محاسبته. الصمت ليس حيادًا؛ الصمت تواطؤ في جريمة".

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