عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية سترد بحزم على عدوان الكيان الصهيوني

وأدان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، بشدة هجمات الكيان الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية، ووصفها بأنها انتهاك واضح لسيادة إيران والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يعرض استقرار وأمن المنطقة بأسرها للخطر.

وثمن عراقجي، الاتصال الهاتفي من نظيره الإماراتي وموقف حكومة بلاده في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكدا أن الحكومة والقوات المسلحة الإيرانية ستتخذ إجراءات لحماية سيادتها وشعبها وأمنها القومي، وسترد بحزم على عدوان الكيان الصهيوني قاتل الأطفال.

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