عراقجي: إيران سترد بحزم على العدوان الصهيوني

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الجمعة، أدان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، بشدة هجمات الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن تعازي أمير قطر وحكومتها وحزنها العميق بمناسبة استشهاد كوكبة من كبار القادة العسكريين والعلماء وأساتذة الجامعات والأبرياء الايرانيين لوزير الخارجية والحكومة والشعب الإيراني ، وأكد وقوف حكومة قطر إلى جانب حكومة وشعب إيران في هذه الظروف الحرجة.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري هجمات الكيان الصهيوني على إيران انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها، وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يعرض استقرار وأمن المنطقة بأسرها للخطر بشكل جاد.

من جانبه أشاد عراقجي بالاتصال الهاتفي من نظيره القطري وموقف أمير وحكومة قطر في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية ستتخذ إجراءات لحماية سيادتها وأمنها القومي وشعبها، وسترد بحزم على عدوان الصهاينة.

وفي إشارة إلى موجة الإدانات لعدوان الكيان الصهيوني على إيران من قبل الدول المجاورة والمنطقة ومختلف أنحاء العالم، أكد عراقجي: إن عدوان الكيان الصهيوني على إيران، إلى جانب جرائمه في قتل الأطفال في غزة، سيزيد من عزلته في العالم الإسلامي والعالم، ولن يتمكن الصهاينة أبدًا من منع الشعب الإيراني من الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.

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