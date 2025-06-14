عراقجي: الدعوات لإيران لممارسة ضبط النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي غير مبررة

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الجمعة، ناقش وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الخارجية الايراني عباس عراقجي آخر التطورات المتعلقة بعدوان الكيان الصهيوني على إيران، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، اعتبر عراقجي ، انتهاك الكيان الصهيوني للسيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها، وهجومه على المنشآت النووية والمناطق السكنية، واستشهاد مجموعة من أساتذة الجامعات وكبار المسؤولين العسكريين، بالإضافة إلى نساء وأطفال أبرياء في البلاد، بانه يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وانتقد عراقجي النهج الاستفزازي غير المبرر للدول الأوروبية في دعم جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني، محذرًا من عواقب ونتائج استمرار هذا التوجه على استقرار وأمن المنطقة والعالم.

وشرح عراقجي تحركات ايران على الصعيدين الدبلوماسي والدولي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعا المجلس وأعضاءه، وخاصة المملكة المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإدانة ووقف اعتداءات الكيان المحتل للقدس.

كما وصف الدعوات الموجهة لإيران لضبط النفس إزاء اعتداءات الكيان الصهيوني بأنها غير مبررة، وأكد أن رد إيران على عدوان الكيان سيكون حازمًا وحاسمًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه أعرب وزير الخارجية البريطاني عن أسفه لتصاعد حدة التوتر في المنطقة، معربًا عن أمله في "أن نشهد ضبطًا للنفس من جميع الأطراف وحلًا للقضايا عبر الدبلوماسية".

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