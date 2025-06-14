عراقجي: العدوان الصهيوني على إيران حرف مسار الدبلوماسية حول القضية النووية

وأعرب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية عباس عراقجي، عن تعاطف الهند حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب إيران بعد هجمات الكيان الصهيوني التي تسببت في استشهاد العديد من الأبرياء، وأدان هذا العمل من قبل الكيان.

وأشار جايشانكار إلى مشاوراته الهاتفية مع نظيره الفرنسي، وشدد على أهمية تعزيز الجهود الدولية لخفض التوترات في المنطقة.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، شكر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الحكومة الهندية على تعاطفها مع إيران وإدانتها لعدوان الكيان الصهيوني، وقال: "كنا في خضم عملية دبلوماسية، وكنا نتشاور مع نظيري العماني لعقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الحكومة الأمريكية، لكن الإجراءات العدوانية للكيان الصهيوني بمهاجمة إيران واغتيال القادة العسكريين، وقتل الشعب والنخب الأكاديمية، قد حرفت مسار الدبلوماسية".

انتهى ** 2342