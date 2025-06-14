١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85862258
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عراقجي: رد إيران الصارم على الكيان الصهيوني حتمي

١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٣٣ ص
رمز الخبر: 85862258
عراقجي: رد إيران الصارم على الكيان الصهيوني حتمي

طهران / 14 حزيران / يونيو/ارنا- اعتبر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن رد إيران الصارم على الكيان الصهيوني حتمي، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتحرك بعزم تام لحماية سيادتها وشعبها وأمنها القومي، وسترد بحزم على العدوان غير القانوني والجبان للكيان الصهيوني.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الجمعة، دعا وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كامبوس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، إلى ضبط النفس واستخدام الدبلوماسية لمنع تفاقم التوترات في المنطقة، وادان هجمات الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، ادان عراقجي جرائم وهجمات الكيان الصهيوني على المنشآت النووية وقتل الأبرياء والنخب الأكاديمية في ايران، وقال: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستلاحق هذه الجرائم والأفعال التي تنتهك القانون والقواعد الدولية من خلال المؤسسات الدولية.

ودعا الحكومة القبرصية إلى اتخاذ إجراءات للتأثير على الدول الأوروبية لوقف جرائم الكيان الصهيوني وهجماته الوحشية.

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