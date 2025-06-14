١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85862262
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السفير الإيراني في لندن يدعو لإدانة العدوان الصهيوني على ايران

١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٥٢ ص
رمز الخبر: 85862262
السفير الإيراني في لندن يدعو لإدانة العدوان الصهيوني على ايران

لندن / 14 حزيران / يونيو/ارنا- أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، خلال لقائه نائب وزير الخارجية البريطاني، إلى العدوان الأخير للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية واستشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين، ودعا الحكومة البريطانية إلى إدانة هذا العمل غير القانوني بشدة.

ونشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيها: "التقى علي موسوي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع هاميش فالكونر، نائب وزير الخارجية البريطاني، في مبنى وزارة الخارجية البريطانية لمناقشة العمل العدواني الأخير للكيان الإسرائيلي، والذي أدى بشكل مأساوي إلى استشهاد العشرات من الإيرانيين، بمن فيهم كبار المسؤولين والقادة العسكريين والعلماء البارزين وعدد من المواطنين العاديين".

وبحسب التقرير، أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن هذا الهجوم يُعد عدوانًا واضحًا على دولة عضو في الأمم المتحدة، ودعا بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلى إدانة هذا العمل غير القانوني.

كما رحب السفير الإيراني بفرض عقوبات على بعض الوزراء في حكومة نتنياهو، مشيرًا إلى بعض مواقف لندن الأخيرة تجاه الكيان الصهيوني.

واعتبر حق إيران في الدفاع عن نفسها حقًا مشروعًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستمارس هذا الحق في الوقت والاسلوب الذي تحدده.

كما حذر موسوي من أي تدخل أو عرقلة من قبل أطراف ثالثة في ممارسة هذا الحق.

ووفقًا للسفارة الإيرانية، أعرب هاميش فالكونر في هذا الاجتماع عن تعاطفه مع الشعب الإيراني ، وأكد أن الحكومة البريطانية لم يكن لها أي تدخل أو علم بالهجوم الذي شنته "اسرائيل"، وشدد على أهمية الحلول الدبلوماسية لمواجهة العناصر المتطرفة في المنطقة وداخل إدارة ترامب.

انتهى ** 2342

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