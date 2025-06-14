السفير الإيراني في لندن يدعو لإدانة العدوان الصهيوني على ايران

ونشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيها: "التقى علي موسوي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع هاميش فالكونر، نائب وزير الخارجية البريطاني، في مبنى وزارة الخارجية البريطانية لمناقشة العمل العدواني الأخير للكيان الإسرائيلي، والذي أدى بشكل مأساوي إلى استشهاد العشرات من الإيرانيين، بمن فيهم كبار المسؤولين والقادة العسكريين والعلماء البارزين وعدد من المواطنين العاديين".

وبحسب التقرير، أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن هذا الهجوم يُعد عدوانًا واضحًا على دولة عضو في الأمم المتحدة، ودعا بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلى إدانة هذا العمل غير القانوني.

كما رحب السفير الإيراني بفرض عقوبات على بعض الوزراء في حكومة نتنياهو، مشيرًا إلى بعض مواقف لندن الأخيرة تجاه الكيان الصهيوني.

واعتبر حق إيران في الدفاع عن نفسها حقًا مشروعًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستمارس هذا الحق في الوقت والاسلوب الذي تحدده.

كما حذر موسوي من أي تدخل أو عرقلة من قبل أطراف ثالثة في ممارسة هذا الحق.

ووفقًا للسفارة الإيرانية، أعرب هاميش فالكونر في هذا الاجتماع عن تعاطفه مع الشعب الإيراني ، وأكد أن الحكومة البريطانية لم يكن لها أي تدخل أو علم بالهجوم الذي شنته "اسرائيل"، وشدد على أهمية الحلول الدبلوماسية لمواجهة العناصر المتطرفة في المنطقة وداخل إدارة ترامب.

انتهى ** 2342