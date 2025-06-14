رصد إطلاق صاروخ من اليمن.. ودوي واسع لصفارات الإنذار في "إسرائيل"

وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام عبرية عن سماع دوي انفجارات في "إيلات" دون تفعيل صفارات الإنذار.

ومساء الجمعة، دوّت صفارات الإنذار، في الضفة الغربية والقدس المحتلة في إثر تشخيص الاحتلال الصهيوني إطلاق صاروخ من اليمن.

وتستمر القوات المسلحة اليمنية في عملياتها المساندة لقطاع غزة، وتؤكد أن وقفها مرتبط بوقف العدوان الصهيوني على القطاع.

وتأتي عمليات اليمن أيضاً، بالتزامن مع الضربات التي تنفذها إيران على الاحتلال الصهيوني رداً على عدوان الأخير الذي استهدف عدة محافظات إيرانية ومنشآت نووية، وما أسفر عن شهداء بينهم قادة في القوات المسلحة وعلماء نوويون.

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