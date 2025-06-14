وسائل إعلام عبرية: قتيلان وأكثر من 38 إصابة في الضربة الإيرانية على "ريشون لتسيون" جنوبي "تل أبيب"

من جهة أخرى تتكشّف المزيد من المشاهد والمعلومات بشأن الأضرار في المستوطنات الصهيونية، والتي أحدثها الرّد الإيراني "الوعد الصادق 3" على العدوان الصهيوني الذي استهدف إيران.

ونقل مراسل صحيفة "هآرتس" العبرية، جوش براينر، في معاينته العديد من المواقع التي سقطت فيها صواريخ، أنّه لم يسبق أن رأى مثل هذا الدمار.

وأوضح أنّ 9 مبانٍ دُمّرت في "رامات غان" (وسط فلسطين المحتلة)، مضيفاً أنّه شاهد عشرات الشقق المتضرّرة، وسيارات منقلبة، وإخلاء.

من جهته، أكّد الإسعاف الصهيوني (ما يُسمى بـ"نجمة داوود الحمراء") إصابة عدّة منازل في المستوطنات الصهيونية وسط فلسطين المحتلة، حيث وقع 9 جرحى بينهم حالة حرجة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بتضرّر عدة مبان من جراء سقوط صاروخ سقط في الوسط (وسط فلسطين المحتلة)، مشيرةً إلى تلقي بلاغات عن عالقين.

ومساء أمس الجمعة في 13 حزيران/يونيو 2025، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران بدأ عملية "الوعد الصادق 3"، ضدّ الاحتلال، رداً على العدوان الصهيوني على إيران، الذي أسفر عن استشهاد عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعلماء نوويين بارزين ومواطنين.

وأكّد حرس الثورة الإسلامية نجاح العملية ضد مواقع استراتيجية في كيان الاحتلال، حيث استهدفت المراكز العسكرية والقواعد الجوية الصهيونية، التي انطلق منها العدوان على إيران.

واستهدفت أيضاً الصواريخ والمسيّرات الإيرانية المراكز الصناعية العسكرية، التي يستخدمها "جيش" الاحتلال في إنتاج الصواريخ، وغيرها من المعدات والأسلحة العسكرية.

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