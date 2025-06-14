آية الله شبيري زنجاني: الهجوم الوحشي على إيران دلیل على الطبيعة الشريرة لأعداء الإسلام

ووصف هذا المرجع الديني في بيان: الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بأنها مؤسفة للغاية وتدل على خسة قادة هذا الكيان المحتل وعدائهم للإسلام.

وجاء في جزء من هذا البیان: إن الهجوم الوحشي الذي شنه الکیان المجرم على أرض إيران الإسلامية، والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنین والقادة والعلماء الكبار، أمر مؤسف للغاية ويشير كثيرًا إلى الطبيعة الخسيسة لقادة ذلك الکیان السيئ السمعة وأعداء الإسلام العزيز.

وأعرب آية الله الشبيري عن تعازيه للشعب الإيراني الكريم وأسر الشهداء في هذه الفاجعة الأليمةودعا الله تعالى أن يرحم الضحايا ويغفر لهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل في الحادث.

وفي الختام أشار إلى تزامن هذه المناسبة مع عيد الغدير، داعياً الله تعالى أن يحفظ هذا البلد العاشق لأمير المؤمنين (ع) وذريته المعصومين (ع) من شر الأشرار ومؤامرات الأعداء ومخططاتهم الشريرة وأن يمن على المسلمين بالعز والنصر.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر امس الجمعة، هجمات على مناطق بطهران و مدن أخرى في البلاد وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد "أمير علي حاجي زادة" وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد" والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

انتهی**1426