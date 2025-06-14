الأمم المتحدة: غوتيريش يدعو لوقف التصعيد بين إيران و"إسرائيل"

وجاء في منشور لغوتيريش على منصة "إكس": "قصف إسرائيلي لمواقع نووية إيرانية، ضربات صاروخية إيرانية على تل أبيب، كفى تصعيداً، حان الوقت لكي يتوقّف ذلك. يجب أن يسود السلام والدبلوماسية".

وكان وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقتشي، قد أكّد أمس أن "دعوات الدول الغربية لإيران من أجل ضبط النفس مرفوضة بالمطلق"، مشدّداً على أنّ "إيران ستردّ ردّاً ساحقاً على أيّ اعتداء يستهدف أمنها القومي"، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح في إدانة العدوان الصهيوني على بلاده.

ويأتي كلام غوتيريش عقب العدوان الصهيوني على إيران فجر أمس الجمعة، الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران ومحافظات أخرى، أدى إلى استشهاد عدد من قادة حرس الثورة الإسلامية في إيران وعلماء نوويين وعشرات المواطنين.

وبدورها ردّت إيران على الاعتداء الصهيوني، الذي طال أيضاً منشآت عسكرية ونووية، بإعلان عملية "الوعد الصادق 3"، وأطلقت موجات صاروخية متتالية، استهدفت المراكز الصناعية العسكرية، كما أسفرت عن حالة من الدمار الواسع في مدينة "تل أبيب"، وبعض المستوطنات شمالي فلسطين المحتلة.

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