برلماني باكستاني: معاقبة "إسرائيل" حق لإيران وفرصة للأمة الإسلامية ضد العدو

وأدان "سردار فتح اله خان میان خیل"، خلال مقابلة خاصة مع مراسل "إرنا" في إسلام آباد، اليوم السبت، الهجوم الإجرامي للکیان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: ندعم إيران في هذه اللحظات الصعبة ونصلي من أجل نصر وفخر إخواننا.

وقال في إشارة إلى صمت القوى الكبرى المستمر تجاه جرائم الكيان الصهيوني قال فتح الله خان: إن العمل الخطير الذي يقوم به الصهاينة في انتهاك سيادة إيران وسلامة أراضيها أمر مقلق للغاية وعلينا أن نتوقع من المجتمع الدولي أن يوقف التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار.

وأكد "فتح الله خان"أن العملية الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد العدوان الصهيوني تتوافق تمامًا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويُعد هذا الوضع فرصةً لقادة دول المنطقة والأمة الإسلامية جمعاء للتوحد ضد الأعداء المشتركين وفي مقدمتهم "إسرائيل".

واعتبر تصرفات "إسرائيل" انتهاكا واضحا للأعراف الدولية وأضاف: "إن أعداء الإسلام وخاصة "إسرائيل" متورطون في خلق حالة من انعدام الأمن في المنطقة، لذا فقد حان الوقت لدول العالم الإسلامي أن تتحد ضد "إسرائيل".

کما أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار" أمس الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية بلادنا "عباس عراقجي" دعم إسلام آباد لطهران في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه الکیان الصهيوني.

كما أصدر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بيانات منفصلة أدانوا فيها الهجوم الإجرامي للکیان الصهيوني وطالبوا برد فوري من المجتمع الدولي لمحاسبة المعتدي "إسرائيل".

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