بقائي: الشهداء المظلومون، ضحوا بأرواحهم في صمت وثبات من أجل بقاء هذا الوطن

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على حسابه في موقع X: "في عيد الغدير العظيم، يوم العهد والوصاية، أثبتت إيران الإسلامية، بدماء شهدائها المظلومين، وبرد أبنائها الحاسم على مثيري الحروب الساعين للهيمنة، أن خط الكرامة والشرف قد عبر التاريخ ويجري في عروق جيلنا اليوم".

وأضاف: "لقد ردّ أبناء هذه الأرض، في الليلة الماضية، على العدوان وأثبتوا سلطتهم، وأفهموا العدو أن ردّ إيران على القوة والخداع واحد فقط: المقاومة".

ونقل بقائي أيضًا عبارة من الرسالة الحادية عشرة لحضرة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى ابنه محمد الحنفية في نهاية رسالته التي تقول: "تزول الجبال و لا تزل، عضّ على ناجذك، أعر اللّه جمجمتك، تد في الأرض قدمك، إرم ببصرك أقصى القوم، و غضّ بصرك، و اعلم أنّ النّصر من عند اللّه سبحانه".

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