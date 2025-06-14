١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85862463
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طائرات "آرش" المسيرة تصيب أهدافها في الأراضي المحتلة

١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٠ م
رمز الخبر: 85862463
طائرات "آرش" المسيرة تصيب أهدافها في الأراضي المحتلة

طهران/ 14 حزيران / يونيو/ارنا- أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية: أن عدداً من الطائرات"آرش" المسيرة الانتحارية ضربت ودمرت أهدافاً في الأراضي المحتلة صباح اليوم السبت.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر امس الجمعة، هجمات على مناطق بطهران و مدن أخرى في البلاد وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" و رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد "أمير علي حاجي زادة" وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد" والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

انتهی**1426

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