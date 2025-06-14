متحدث القوات المسلحة الايرانية: القادة البدلاء سيواصلون مسيرة الشهداء بقوة

وقال العميد"ابوالفضل شكارجي"اليوم السبت 14 يونيو2025 بشأن ادعاء الكيان الصهيوني بأن إيران استهدفت ثلاث مناطق سكنية في عملية "الوعد الصادق3": هاجم الکیان الصهيوني المزيف مناطقنا السكنية صباح امس الجمعة، فقتل عددًا كبيرًا من الأبرياء و النساء والاطفال،لذا، يُعتبر هذا الکیان مغتصبا مجرما هاجم المناطق السكنية وقتل الأبرياء.

وأضاف: الکیان الصهيوني عاجز تماما عن اعتراض صواريخنا القوية والدقيقة للغاية، والقادرة على اختراق مختلف الدفاعات الصهيونية، حتى بمساعدة حلفاء الكيان وخاصة امریکا وقد اجتازت صواريخنا هذه الدفاعات عدة مرات وتحقق "الوعد الصادق 3" بقوة تدميرية أكبر بكثير، لذا فإن هذه الادعاءات ناتجة عن عجزهم.

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة: إذا أصابت بعض صواريخنا مناطق سكنية، فذلك لأن الکیان الصهيوني قد خلق تشويشا لتحويل مسار الصواريخ عن إصابة الأهداف العسكرية وهو ما يمنع صواريخنا في الواقع من إصابة المراكز العسكرية وخاصة مقر وزارة الحرب الصهيونية وبالطبع، لم يکتب لها النجاح رغم كل هذه الحيل.

وتابع: "لقد أعلن قائد الثورة الاسلامیة للعالم والکیان الصهيوني بشكل واضح وقال للشعب الإيراني أيضاً بأننا سنجعل هذا الکیان يندم بالتأكيد على ما فعله.

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