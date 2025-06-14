کاتب إسرائيلي: تستطيع إيران قصف "إسرائيل" من على بُعد آلاف الكيلومترات دون أن تقتل طفلًا

وکتب مزراحي في منشور له على منصة اكس: "تستطيع إيران قصف "إسرائيل" من على بُعد آلاف الكيلومترات دون أن تقتل طفلاً واحداً. أما "إسرائيل" فلا تستطيع مهاجمة هدف فلسطيني من مسافة صفر دون أن تقتل عشرات الأطفال يومياً"، وهذا يبرز عقيدة الكيان عند أي تصعيد.

واضاف:يستخدم العدو ورقة المدنيين كدروع بشرية بطريقة خبيثة للضغط على إيران. كما حصل سابقاً في حادثة مجدل شمس أثناء حرب الإسناد مع لبنان، حين ادعى أن حزب الله قصف ملعباً للأطفال، ليتبين لاحقاً أن إصابتهم كانت نتيجة صاروخ اعتراض إسرائيلي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبریة أن إيران استهدفت الأراضي المحتلة بهجمات صاروخية خلال 15 دقيقة، على ثلاث مراحل.

انتهی**1426