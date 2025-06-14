بقائي: تركيزنا الرئيس على مواجهة العدوان الصهيوني

وقال "إسماعيل بقائي" ردا على أسئلة الصحفيين حول وضع المحادثات المقررة الأحد في مسقط: تركيزنا الرئيس في الوضع الحالي هو مواجهة عدوان العدو.

وأضاف: لقد فرض أعداء الدبلوماسية والسلام حرباً قاسية على الشعب الإيراني وعلى الرغم من كل ادعاءات الولايات المتحدة، بشأن الحوار والدبلوماسية، رافقت عدوان الکیان الصهيوني، بما في ذلك استهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وتابع: من الواضح في مثل هذه الظروف وإلى أن يتوقف عدوان الکیان الصهيوني على الشعب الإيراني، فإنه من غير المجدي الحوار مع الجانب الذي يعد أكبر داعم وشريك للمعتدي.

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