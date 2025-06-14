وزير خارجية أذربيجان: باكو لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لمهاجمة إيران

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون عزيز أغلو بيراموف التطورات في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري الصهيوني على إيران، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية عباس عراقجي.

وأعرب وزير الخارجية الأذربيجاني، في معرض تعازيه بمناسبة استشهاد مجموعة من القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم اللواء الشهيد محمدباقري، عن تعاطف حكومة وشعب أذربيجان مع الحكومة والشعب الإيراني وأسر الضحايا.

وأكد بيراموف أيضًا: أن جمهورية أذربيجان لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لمهاجمة إيران أو أي دولة أخرى تحت أي ظرف من الظروف.

ووصف وزير خارجية بلادنا الهجوم المسلح الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران بأنه انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وانتهاك لجميع القوانين واللوائح الدولية، وقال: إن هذه الأعمال تُعرّض السلام والأمن العالميين للخطر، وأن إيران سترد على هذا العدوان ردًا حاسمًا في إطار دفاعها المشروع.

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