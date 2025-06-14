إسقاط عدد من الطائرات الصهيونية المسيرة في قزوين

وقال "شهرام أحمدبور" في تصريح لوكالة "إرنا": في أعقاب هجمات الکیان الصهيوني على بلدنا ورد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاروخي على المراكز العسكرية لهذا الکیان وبفضل حكمة ويقظة دفاع البلاد، تم إسقاط عدد من الطائرات الصغيرة والطائرات المسيرة التابعة للکیان الصهيوني فوق سماء محافظة قزوين.

وتابع: هذه الطائرات المسيرة التي كانت معدة لتنفيذ عمليات تخريب وتدمير تم ضربها وإسقاطها من خلال العمل الدفاعي المناسب للقوات المسلحة.

وأشار أحمدبور إلى مسألة تخزين الوقود الكافي في المحافظة وقال: حاليا، جميع محطات إمداد الغاز والبنزين في المحافظة نشطة وتم تخزين الوقود المطلوب بكميات كافية، لذلك لا ينبغي أن يكون لدى المواطنين أي مخاوف أو قلق في هذا الصدد.

وأشار إلى الأوضاع الطبيعية لحركة المركبات داخل المحافظة وخارجها، مضيفاً: لا توجد أي مشاكل في حركة المسافرين من وإلى المحافظة وستستمر جميع المراكز العلمية والجامعية في عملها كالمعتاد.

ودعا متحدث المجلس الأمني في قزوين إلى تعزيز التضامن الوطني بين الشعب والتعبير عن اشمئزازهم من الکیان الصهيوني سيئ السمعة من خلال التجمع اليوم للاحتفال بعيد الغدير الأغر.

انتهی**1426